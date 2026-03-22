Иран применил новые ракеты, которые обходят ПВО Patriot FT: при атаке на Катар Иран применил ракеты, способные обходить ПВО Patriot

В ходе атаки на газовые предприятия в Катаре иранская сторона применила ракеты нового типа, способные обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot, передает Financial Times. В издании указали, что удары по комплексу QatarEnergy в Рас-Лаффане наносились с использованием передовых ракет, которые отличаются высокой маневренностью.

Применение такого вооружения демонстрирует новые возможности иранской ракетной программы, отмечается в материале. В источнике подчеркивают, что появление ракет, способных обходить американские Patriot, создает дополнительные вызовы для систем противовоздушной обороны в регионе.

Ранее Тегеран впервые атаковал американскую военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенную на расстоянии около 3,5–4 тыс. километров от иранской территории. По данным источника, это самый дальний пуск иранских ракет за всю историю.

До этого представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Али Мохаммад Наини заявил, что иранские военные нанесли удары по офисам американского банка Citibank в Дубае и Манаме. По словам генерала, эти действия стали возмездием за атаку США и Израиля на банковские учреждения в Тегеране.