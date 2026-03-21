21 марта 2026 в 10:58

Иран совершил самый дальний ракетный удар по базе США

WSJ: Иран атаковал базу США за тысячи километров от своих границ

Иранский ракетный комплекс «15 Хордад» Иранский ракетный комплекс «15 Хордад» Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тегеран впервые атаковал американскую военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенную на расстоянии около 3,5–4 тыс. километров от иранской территории, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, это самый дальний пуск иранских ракет за всю историю.

Как уточнили американские чиновники, по объекту, который совместно используют США и Великобритания, были выпущены две баллистические ракеты средней дальности. Одна из них вышла из строя в полете, вторая была перехвачена американским кораблем с помощью ракеты SM-3.

Ранее представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Али Мохаммад Наини заявил, что иранские военные нанесли удары по офисам американского банка Citibank в Дубае и Манаме. По словам генерала, эти действия стали возмездием за атаку США и Израиля на банковские учреждения в Тегеране.

Кроме того, представитель центрального командования Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Тегеран продолжит наносить удары по энергетическим объектам в ответ на атаки Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив допустили серьезный просчет.

