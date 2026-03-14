«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки

«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки ВС Ирана атаковали отделения американского Citibank в Дубае и Манаме

Иранские военные атаковали отделения американского Citibank в Дубае и Манаме, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини. По его словам, которые передает агентство Fars, это стало ответом на удар США и Израиля по банкам в Тегеране.

Атака <...> была ответом на агрессию врага против двух иранских банков. Если враг повторит это, то все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью, — подчеркнул представитель КСИР.

Ранее в КСИР сообщили, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив, также нанесены удары по военным объектам США в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Представители корпуса также уточнили, что иранские военные атаковали несколько объектов, используя ударные БПЛА и баллистические ракеты.