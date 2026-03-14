Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 17:37

«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки

ВС Ирана атаковали отделения американского Citibank в Дубае и Манаме

Иранские военные атаковали отделения американского Citibank в Дубае и Манаме, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини. По его словам, которые передает агентство Fars, это стало ответом на удар США и Израиля по банкам в Тегеране.

Атака <...> была ответом на агрессию врага против двух иранских банков. Если враг повторит это, то все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью, — подчеркнул представитель КСИР.

Ранее в КСИР сообщили, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив, также нанесены удары по военным объектам США в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Представители корпуса также уточнили, что иранские военные атаковали несколько объектов, используя ударные БПЛА и баллистические ракеты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Депутат объяснил, почему Крыму необходимо было вернуться к России
США внезапно побили рекорд по поставкам одной категории товаров в Россию
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

