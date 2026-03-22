Ситуация в Дубае 22 марта: куда бьет Иран, когда вернутся туристы из России

Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану, способный запустить новую эскалацию на Ближнем Востоке. Какова ситуация в Дубае 22 марта, когда вернутся туристы, собирается ли Трамп заканчивать большую войну?

Какова ситуация в Дубае 22 марта, ультиматум Трампа

Ночью 22 марта ряд СМИ сообщили, что Иран запустил баллистические ракеты одновременно по Израилю и ОАЭ. Источники утверждают, что взрывы от работы ПВО были слышны над районом Дубай-Марина, однако очевидцы с мест опровергают это; новых сообщений о прилетах ракет и БПЛА и попаданиях в Дубае нет.

Между тем Трамп выдвинул ультиматум Ирану, способный запустить новую эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке.

«Если Иран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, не выдвигая никаких угроз, США нанесут удар и уничтожат электростанции [в Иране], начиная с самой большой!» — объявил глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

По оценкам экспертов OpenInfraMap, первыми целями США могут стать:

электростанция в городе Дамаванд (70 км от Тегерана, мощность — 2,9 ГВт);

электростанция «Шахид Салими» на южном берегу Каспийского моря (2,2 ГВт);

электростанция «Шахид Раджаи» (110 км от Тегерана, мощность — 2 ГВт).

Власти Ирана через СМИ пообещали сокрушительный ответный удар по электростанциям стран Персидского залива. Также целью станут фабрики по опреснению воды в Саудовской Аравии, Кувейте, Эмиратах, Бахрейне и Катаре — они требуют огромного количества электроэнергии и часто (как в Дубае) располагаются непосредственно рядом с электростанциями. Страны Персидского залива получают до 90% питьевой воды со станций опреснения.

Агентство Mehr опубликовало карту нефтегазовых электростанций, которые могут попасть под ответный удар Ирана:

Аль-Куррайя (Саудовская Аравия): мощность -- 4 ГВт;

Рас-Таннура (Саудовская Аравия): 0,5 ГВт;

Джебель-Али (южная часть Дубая): мощность составляет 8,7 ГВт вместе с опреснительным комплексом;

Рас-Лаффан (север Катара): 2,73 ГВт;

Умм аль-Хоул (юг столицы Катара Дохи): 2,52 ГВт вместе с опреснительным комплексом;

Аз-Зур Юг и Аз-Зур Север (юг Кувейта): 2,4 ГВт и 1,63 ГВт соответственно.

Кроме того, под ударом могут оказаться крупнейшие проекты возобновляемой энергетики: энергетический парк Шакайа на западе Кувейта (70 МВт) и солнечный парк Мохаммеда бин Рашида (50 км к югу от Дубая) — одна из крупнейших в мире солнечных электростанций мощностью 2,86 ГВт.

Наконец, под ударом может оказаться единственная атомная электростанция в странах Персидского залива: АЭС «Барака», расположенная к западу от Абу-Даби. Ее мощность 5,6 ГВт. Западные эксперты опасаются, что Иран может нанести удар, после того как США и Израиль неоднократно били по иранским ядерным объектам. Днем 22 марта в ОАЭ вновь была объявлена ракетная тревога.

Когда туристы из России смогут вернуться в Дубай

Иранское агентство SNN отмечает, что спустя три недели после начала войны на Ближнем Востоке авиарейсы в Дубай остаются пустыми. Росавиация также продлила до 27 марта рекомендации о запрете полетов в Израиль и Иран из России. Министр транспорта РФ Андрей Никитин объявил, что регулярные рейсы на Ближний Восток возобновятся, только когда там будет «полностью безопасно».

Без притока туристов в условиях боевых действий в Эмиратах и соседних странах начался мигрантский кризис, пишут западные СМИ. В ОАЭ остановлены все стройки, но сотни тысяч рабочих не могут выехать из страны и им нечем платить.

Куда запускал ракеты Иран, какие страны Персидского залива под ударом 22 марта

В ночь на 22 марта Иран нанес серию ударов по целям в Израиле. Сообщалось о прилетах в городах Арад (более 130 пострадавших), Димона (более 50 пострадавших), Эйлат, Беэр-Шева и Кирьят-Гата (Израиль). Также были удары по базам ВС США в Кувейте, Дубае и Ираке.

Эту информацию подтвердил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской Революции бригадный генерал Алиреза Тангсири.

Днем 22 марта Иран вновь запустил ракеты по целям в Израиле. Информация об ударе по Израильскому ядерному исследовательскому центру не подтвердилась — ракеты попали в соседний город Димона.

