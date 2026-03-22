Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?

Российские БПЛА нанесли серию точечных ударов по ключевой инфраструктуре на Украине, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Какие цели поражены в ночь на 22 марта, сколько запустили беспилотников, где может смыть позиции ВСУ?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 22 марта

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью 22 марта Россия запустила 139 ударных БПЛА (различные модели беспилотников «Герань», «Гербера» и «Италмас») по целям на Украине.

ВСУ подтверждают попадания восьми ударных БПЛА в семи районах, падение сбитых беспилотников также в семи районах. Эти данные могут быть неполными; воздушные удары по целям на Украине продолжаются — так, после 10 утра была объявлена воздушная тревога в Одесской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике на Украине в ночь на 22 марта

Ночью ВС РФ нанесли серию ударов по объектам под Киевом, утверждают в Сети. По данным мониторинга, целью стала энергетика — и Киев погрузился во тьму.

«В районе 23:00 в окрестностях Киева заискрили провода и что-то полыхнуло голубым. В итоге весь левый берег Киева был обесточен. А затем прилетели „Герани“. Они атаковали цели в Броварах, пара „Гераней“ долетела до Вышгорода и самого Киева. Если судить по тепловым меткам на карте FIRMS, под удар „Гераней“ попала электрическая подстанция ПС 110 кВ „Металлургическая“», — сообщил Telegram-канал «Хроники Гераней».

БПЛА «Герань»

По данным канала, еще одно крупное возгорание фиксируется в районе госпиталя в городе Требухове Киевской области.

Telegram-канал «Герань цветущая» сообщает, что в Запорожье «Герани» прилетели по подстанции ПС 154/35/10 кВ «Спутник» на правом берегу Днепра. Удар был нанесен вечером 21 марта. На месте прилета начался сильный пожар.

Где были удары по логистике на Украине 22 марта

ВС РФ нанесли новые удары по логистике Украины: цели на украинских железных дорогах поражены в Черниговской и Днепропетровской областях, утверждают источники.

«Группа „Гераней“ (не менее пяти) зашла из Сумской области в Черниговскую и летела четко над железной дорогой. „Исчезла“ в райне Парафиевки. Предположу удар по подвижному составу», — отмечают «Хроники Гераней».

Еще один пригородный поезд «Укрзализницы» поражен в Днепропетровской области.

»[Вечером 21 марта] Городня (Черниговская область) — прилет по железнодорожному вокзалу, по «нижним складам». Город находится недалеко от границы с Белоруссией и Россией, через него проходит ротация и пополнение», — отмечает координатор подполья Сергей Лебедев.

«Украинские железные дороги» в начале марта сообщали, что дроны ВС РФ наносят в среднем по шесть ударов по вагонам и локомотивам в день. При этом практически никогда не бывает жертв и пострадавших среди мирных пассажиров — уничтожается только подвижный состав.

Что известно об ударе по Красно-Оскольской плотине

Вечером 21 марта, пишут СМИ и Telegram-каналы, ВКС РФ нанесли удары корректируемыми авиабомбами (ФАБ с УМПК) по Краснооскольской плотине, которая запирает водохранилище на реке Оскол над широкой лесистой равниной на границе Харьковской области и ДНР. Удар был нанесен на фоне ожесточенных боев в этом районе.

ВС РФ

«На Краснолиманском направлении противник сразу с нескольких участков перебрасывает резервы в район Пришиба. Наши бойцы срывают мелкие контратаки ВСУ, стабилизируют ситуацию. ВКС поразили оскольскую плотину в районе Червоного Оскола и сорвали переброску резервов ВСУ из Изюма к Яцковке, Рубцам», — указывает блогер Олег Царев.

В Сети предположили, что ВС РФ «готовят коварный план», чтобы облегчить себе освобождение территории ДНР.

»[Разрушение дамбы] вызовет неконтролируемый сброс воды в Северский Донец, будет подъем уровня реки на несколько метров и затопление долины Оскола. Позиции ВСУ буквально смоет! Там как раз наши войска с юга продвигаются, чтобы отрезать Славянск и Краматорск от Изюма — отличный способ обезопасить их с севера», — утверждают в Сети.

