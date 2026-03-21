Удары по Украине сегодня, 21 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 21 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Российские военные в ночь на 21 марта нанесли удар по объектам ВСУ в шести областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Мониторинг противника насчитал 154 БПЛА, запущенных с территории России. Не менее 15 „Гераней“ атаковали подстанцию „Трихаты“ в Николаевской области. Был зафиксирован удар УМПК в районе Краматорска, после которого пропал свет в городе. Также обесточены Чернигов и часть Черниговской области. Авиация ВКС РФ ударом управляемых авиабомб поразила мост в районе Червоного Оскола Харьковской области», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего в период с 20 по 21 марта было зафиксировано не менее 31 эпизода ударов по семи областям Украины.

«Сумская область. Сообщают, что взрыв шел со стороны завода „Сумыхимпром“, предварительно, на заводе производились взрывчатые вещества для снарядов и кассетной начинки ракет. Но детонации не было. С южной стороны города слышали взрыв, детонации не было, но „скорых“ поехало много, предварительно, прилет по тренировочной базе в Нижней Сыроватке, на пейнтбольном полигоне. Сумский район. КАБ прилетели в направлении Юнаковки, это ЛБС, точных сведений оттуда сразу не получить. Тростянец. Пишут о взрывах в пригороде, в селе Каменка, там на бывших фермах расположились ВСУ», — рассказал он.

По данным Лебедева, в Днепропетровске взрывы были слышны на левом берегу реки Днепр.

«Хорошо прилетало в Самар, не тот который ранее Новомосковском был. Сообщают, что рядом с городом несколько очень хороших загородных клубов и мест отдыха с коттеджами на данный момент используются ВСУ и иностранными военными европейского вида, немецкоговорящими. Николаевская область. Прилетало около Очакова и прилетало около Снигиревки, подробностей нет. Николаевский район. Прилет по подстанции в районе Лупарево, в районе света нет. Харьковская область. Прилетало в Коваленки, в стороне железнодорожной развязки. Хорошо бы по путепроводу, но пока сведений нет. В Изюме взрыв был в направлении приборостроительного завода. Может, производство, а может, подразделение ВСУ. Изюм — вторая линия обороны, через которую проходит ротация и идет пополнение на фронт», — подчеркнул подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 21 марта: обманутые солдаты, что в Купянске

Почему не работает WhatsApp 21 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 марта: где сбои в России