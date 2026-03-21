Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 21 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 21 марта: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении в ходе ожесточенных боев наши штурмовики продолжают продвигаться вглубь Харьковской области. Силами ВКС России и операторами ударных БПЛА нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Нестерного, Колодезного и Избицкого. На Липцевском направлении военные химики „северян“ уничтожили украинских националистов из состава 127-й ОТМБр, находившихся на опорном пункте севернее Избицкого. На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ в ходе упорных боев продвинулись на семи участках до 300 метров», — передает «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Великобурлукском направлении российские штурмовые группы, сломив упорное сопротивление ВСУ, продвинулись до 400 метров.

«Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли прицельное поражение по опорному пункту 101-й ОБр ТерО, уничтожив скопление украинских оккупантов в районе Шевяковки. Спланированные к переброске из Закарпатья военнослужащие 101-й ОБр ТерО жалуются на жителей Чугуева и Харькова, которые обманывают солдат бригады: получают от них авансом денежные средства за приобретение автомобилей и аренду жилья, а затем выключают мобильные телефоны», — добавил «Северный ветер».

«Рыбарь» пишет, что на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои на нескольких участках, ВС РФ продвигаются, сокращая плацдарм восточнее Оскола.

ВС РФ в зоне СВО

«К востоку от Петропавловки российские подразделения заняли достаточно крупный „карман“, зачистив несколько опорных пунктов, оврагов и лесополос. Южнее группировке войск „Запад“ удалось восстановить контроль над Песчаным, а также занять как минимум часть Куриловки, центр которой ВС РФ недавно закидывали листовками с призывами сдаться. Из военного городка Куриловка-1 украинские формирования неоднократно пытались выбить российские группы просачивания, однако там удалось не только удержаться, но и нарастить присутствие. К югу от Песчаного и железной дороги также расширилась зона встречных столкновений сверхмалых групп. Там противник пытается удержать подходы к Степовой Новоселовке, а российские подразделения в свою очередь закрыть и этот достаточно масштабный карман. Продвижения ВС РФ и закрытие части карманов на восточном берегу позволяют со сдержанным оптимизмом предполагать некоторое улучшение тактической обстановки. Заметно и почти полное отсутствие актуальных кадров объективного контроля, противник публиковать их не спешит, поскольку и у него все идет далеко не так гладко», — добавили авторы канала.

Канал «Война с фейками» опроверг информацию некоторых источников, что ВС РФ якобы покинули центр Купянска.

«Это очередной вброс от неприятеля по теме Купянска и жонглирование фактами. Де-факто же ЦРБ была полностью разрушена еще месяц назад, поэтому об ее утрате говорить не приходится. Наши подразделения были выведены с этой позиции, соответственно, утверждения про их гибель — обычный украинский наброс. Присутствие ВСУ в городе ограничено действиями отдельных диверсионных групп, зачистку которых проводят наши бойцы. Динамика продвижения ВС РФ устойчивая, о чем говорят наши источники, знакомые с ситуацией», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что известно о последних днях жизни и смерти украинского патриарха Филарета

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Тяжелые ливни и тепло до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать