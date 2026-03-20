Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) скончался сегодня, 20 марта, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Какие последние новости об этом известны?

Что известно о Филарете

Михаил Денисенко родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Донецкой области в семье шахтера. В школьные годы он увлекся церковью. После окончания школы он отправился в Одессу, где его сразу зачислили на третий курс духовной семинарии. 1 января 1950 года, обучаясь на втором курсе Московской духовной академии, Денисенко принял монашеский постриг с именем Филарет. Его карьера развивалась стремительно: в 1962 году он стал епископом, в 1966 — архиепископом Киевским и Галицким, экзархом Украины, а в 1968 году был возведен в сан митрополита.

В мае 1990 года после смерти патриарха Пимена Филарет стал местоблюстителем Патриаршего престола и считался одним из главных кандидатов на пост предстоятеля Русской православной церкви. В 1992 году Архиерейский собор Украинской православной церкви в Харькове выразил ему недоверие и снял с Киевской кафедры. Не подчинившись этому решению, Филарет при поддержке в то время президента Украины Леонида Кравчука стал одним из основателей Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В 1995 году он был провозглашен патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в 1997 году Архиерейский собор Русской православной церкви предал его анафеме за раскольническую деятельность .

В декабре 2018 года Филарет принял участие в объединительном соборе, на котором была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая томос об автокефалии от Константинопольского патриархата. На соборе Филарет уступил пост предстоятеля митрополиту Епифанию, получив статус почетного патриарха.

Филарет во время крестного хода после божественной литургии во Владимирском кафедральном соборе Украинской православной церкви по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси Фото: Алексей Фурман/ РИА Новости

Что известно о последних днях жизни Филарета

В октябре 2025 года Филарет обнародовал духовное завещание, в котором распорядился о месте своего погребения.

«В случае моей смерти завещаю, чтобы чин отпевания и погребения был совершен во Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева», — говорилось в документе.

В понедельник, 9 марта 2026 года, Филарет был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.

Отмечалось, что что 97-летнего бывшего члена синода неканонической Православной церкви Украины доставили в одно из медицинских учреждений Киева в связи с ухудшением состояния здоровья, он находился под наблюдением врачей. Диагноз не уточнялся.

Сегодня, 20 марта, стало известно, что бывшего член синода неканонической Православной церкви Украины скончался на 98 году жизни.

«Мы глубоко огорчены тем, что Патриарх Филарет отошел от жизни мира сего, но верим в Божью милость к нему и возносим за упокоение его души наши молитвы. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы надлежаще почтить память нашего почетного патриарха, достойно проводив его в последний земной путь», — сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

