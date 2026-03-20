Умер разорвавший связь с РПЦ украинский патриарх Филарет

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет скончался в возрасте 97 лет, следует из заявления митрополита Епифания на сайте ПЦУ. Священнослужитель умер из-за остановки сердца. Филарет известен разрывом связи с Русской православной церковью.

Мы глубоко огорчены тем, что Патриарх Филарет отошел от жизни мира сего, но верим в Божью милость к нему и возносим за упокоение его души наши молитвы. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы надлежаще почтить память нашего почетного патриарха, достойно проводив его в последний земной путь, — сказано в сообщении.

Филарет (Михаил Денисенко) — бывший иерарх РПЦ, который в 1990-е годы выступил за создание независимой украинской церкви и разорвал связь с Московским патриархатом. После этого он возглавил Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая долгое время не признавалась другими поместными православными церквями.

В 2018 году на основе нескольких церковных структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая признание Константинополя. Филарет участвовал в ее создании, однако позже вступил в конфликт с новым руководством и пытался восстановить Киевский патриархат.

