04 ноября 2025 в 08:47

Перенесшего гипертонический криз митрополита УПЦ снова арестовали

Суд в Днепре арестовал митрополита УПЦ Арсения на 60 дней

Митрополит канонической Украинской православной церкви Арсений Митрополит канонической Украинской православной церкви Арсений Фото: Социальные сети

Митрополита канонической Украинской православной церкви Арсения заключили под стражу сроком на 60 дней по решению суда в Днепре, заявили в пресс-службе Союза православных журналистов. Первое заседание было прервано из-за плохого самочувствия настоятеля Святогорской лавры. Его госпитализировали с гипертоническим кризом, однако потом доставили обратно в суд.

Митрополита Арсения снова посадили за решетку. В Соборном суде Днепра завершилось судебное заседание по избранию владыке меры пресечения по новому делу, — подчеркнули в СПЖ.

Ранее народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский организовывает в своей стране геноцид. Так он прокомментировал преследование митрополита Арсения и жестокое обращение с ним во время судебных заседаний.

До этого стало известно, что Служба безопасности Украины задержала настоятеля Святогорской лавры почти сразу после его освобождения из СИЗО в Днепре. Суд решил освободить священнослужителя под залог в связи с тем, что ему требовалась срочная операция на сердце. Но вскоре после этого сотрудники СБУ предъявили митрополиту Арсению обвинения и увезли.

Украина
суды
священнослужители
УПЦ
