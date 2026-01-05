Мадуро доставили на вертолете к зданию суда в Нью-Йорке

Мадуро доставили на вертолете к зданию суда в Нью-Йорке

Вертолет с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес приземлился неподалеку от здания Федерального суда в Нью-Йорке, передает CNN. Главу государства доставили в суд и вывели из воздушного судна под усиленной охраной федеральных агентов.

Судебное заседание запланировано на 20:00 мск. Американская сторона обвиняет Мадуро в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте кокаина в США.

Бронированный автомобиль со свергнутым венесуэльским лидером Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес только что прибыл к зданию суда в Нью-Йорке, где Мадуро должен предстать перед судом сегодня позже по обвинению в хранении наркотиков и оружия, — сказано в материале.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров усомнился в заслугах элитного спецназа «Дельта», который захватил Мадуро. Он считает, что успешному проведению операции поспособствовало предательство ближайшего окружения. Агентура в окружении Мадуро знала все: его местонахождение, состав охраны и способы ее нейтрализации, предположил эксперт.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.