Заслуги элитного спецназа «Дельта» (Delta Force) в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес нет, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, которые приводит aif.ru, лидера предали в ближайшем окружении.

Захват Мадуро — это не столько заслуга американского спецназа, сколько результат тотального предательства его ближайшего окружения. Поэтому я бы не стал называть произошедшее какой-то сверхъестественной операцией, — объяснил эксперт.

По словам Гончарова, успех американских военных целиком и полностью был обеспечен качественной работой с информаторами. Агентура в окружении Мадуро знала все: его местонахождение, состав охраны и способы ее нейтрализации. Спецназ прилетел на вертолете в нужное время, и им просто передали Мадуро из рук в руки, отметил ветеран «Альфы».

Ранее российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев счел сомнительными данные американских СМИ о том, что к похищению Мадуро привлекли спецназ «Дельта», который участвовал в поимке Саддама Хусейна. По его словам, операции подобного уровня так быстро не проводятся.

Также директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ заявил, что утверждения о причастности Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота. США намерены привести к власти в Венесуэле оппозицию.