Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 16:41

Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины

Политолог Павлив: за кадровыми перестановками во власти Украины стоят США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Кадровые перестановки в украинской власти произошли под давлением США, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его мнению, ротация проводится в рамках договоренностей, достигнутых на Аляске между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Эти перестановки вовсе не [Владимир] Зеленский (президент Украины. ― NEWS.ru) провел, это все сделано под давлением США. Это такая же спецоперация Штатов, как, например, в Каракасе, по формированию новой инфраструктуры влияния США на политическую ситуацию на Украине и, главное, по факту изоляции Зеленского. Штаты сейчас реализовывают это в логике духа Анкориджа и в логике своих обязательств, которые Трамп взял перед Владимиром Путиным, ― объяснил Павлив.

Ранее бывший председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об уходе со своего поста. Зеленский уже назначил временно исполняющим обязанности главы Евгения Хмару, который до этого занимал должность начальника Центра специальных операций «А».

До этого Зеленский рассказал, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симптом глубокой деградации»: политолог об отставке Малюка
Звезду «Клюквенного щербета» задержали в ходе наркорейда
В России усилят поддержку семей с детьми
«Обжорка и пьянка»: в РПЦ дали совет, как провести Рождество
Орбан призвал не сравнивать СВО и операцию США в Венесуэле
Молодой возлюбленный, отказ Табакову, выкидыш: как живет Ирина Пегова
Назначен новый главный тренер «Спартака»
Жителям Татарстана увеличили выплаты за службу по контракту
В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро
Жаркая ночь на Украине, ВСУ сидят без воды: новости СВО на вечер 5 января
ФБР участвовало в захвате президента Венесуэлы
Средства ПВО сбили 50 БПЛА над российскими регионами
«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию
В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах
Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников
Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины
Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей за долги по зарплате
Глава Первоуральска рассказал о судьбе жильцов дома после взрыва газа
Провал «Хьюстонского проекта»: что предсказал Жириновский об окончании СВО
В Британии раскрыли, знали ли нефтяные гиганты о планах США против Мадуро
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.