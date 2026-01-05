Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины Политолог Павлив: за кадровыми перестановками во власти Украины стоят США

Кадровые перестановки в украинской власти произошли под давлением США, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его мнению, ротация проводится в рамках договоренностей, достигнутых на Аляске между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Эти перестановки вовсе не [Владимир] Зеленский (президент Украины. ― NEWS.ru) провел, это все сделано под давлением США. Это такая же спецоперация Штатов, как, например, в Каракасе, по формированию новой инфраструктуры влияния США на политическую ситуацию на Украине и, главное, по факту изоляции Зеленского. Штаты сейчас реализовывают это в логике духа Анкориджа и в логике своих обязательств, которые Трамп взял перед Владимиром Путиным, ― объяснил Павлив.

Ранее бывший председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об уходе со своего поста. Зеленский уже назначил временно исполняющим обязанности главы Евгения Хмару, который до этого занимал должность начальника Центра специальных операций «А».

До этого Зеленский рассказал, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.