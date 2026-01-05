Малюк сделал важное объявление после сообщений об отставке

Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 14:47

Малюк сообщил об уходе с поста главы СБУ

Владимир Зеленский и Василий Малюк Владимир Зеленский и Василий Малюк Фото: Социальные сети
Бывший председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об уходе со своего поста, сообщили в пресс-службе СБУ. Президент Владимир Зеленский уже назначил временно исполняющим обязанности главы Евгения Хмару, который до этого занимал должность начальника Центра специальных операций «А». Сам Малюк при этом остается в системе ведомства.

Я ухожу с поста главы Службы безопасности, — заявил Малюк.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что бывший глава СБУ Василий Малюк подал в отставку по прямому распоряжению президента страны. Эта новость совпала по времени с официальным увольнением главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

До этого Зеленский рассказал, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.

Президент Украины также уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова в последний день 2025 года. Причины отставки чиновника, которого называют другом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, не раскрываются.

Владимир Зеленский
СБУ
Украина
должности
