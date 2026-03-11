Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 13:31

В Помпеях раскрыли цену самой дорогой краски античного мира

LBV: исследователи оценили стоимость античной краски в Помпеях в 168 денариев

Италия, Помпеи Италия, Помпеи Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отделка небольшого помещения в богатом доме в Помпеях обошлась его владельцам в сумму, сопоставимую с годовым доходом римского легионера, сообщает журнал LBV со ссылкой на группу исследователей. Речь идет о так называемой Голубой комнате — святилище площадью около девяти квадратных метров.

Стены комнаты были окрашены египетским синим — самым ценным пигментом античности. Этот краситель считается первым в истории человечества синтетическим, его импортировали из Египта. Технология производства включала нагрев смеси кварцевого песка, известняка и медных минералов до температуры около 900 градусов Цельсия.

Ученые подсчитали, что на оформление комнаты ушло от 2,7 до 4,9 кг пигмента. Опираясь на исторические источники, исследователи выяснили, что стоимость такого количества сырья могла достигать 168 денариев — римских серебряных монет. Для сравнения, годовое жалование рядового пехотинца составляло примерно 187 денариев.

Увлечение Египтом было широко распространено, о чем свидетельствует обилие египетского синего цвета. Синий стал символом статуса, — отметил эксперт по пигментам из Туринского университета Марко Никола, участвовавший в исследовании.

На момент извержения Везувия в 79 году нашей эры найденное помещение использовалось для хранения амфор. Несмотря на это, его стены сохранили росписи четвертого стиля с женскими фигурами, олицетворявшими времена года, а также изображениями фантастических существ.

Ранее в Германии ученые обнаружили пластину из слоновой кости с вырезанными символами, возраст которой составляет почти 40 тыс. лет. Артефакт каменного века нашли в пещере на юго-западе страны — он может оказаться самым ранним примером примитивной письменности.

