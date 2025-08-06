Вид сверху на последствия в результате землетрясения и цунами на территории ООО «Северо-Курильский морской порт»

Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности Академик Тишков: землетрясение на Камчатке сравнимо с гибелью Помпеев

Последствия недавнего землетрясения на Камчатке могут быть сопоставимы по масштабам с катастрофой в древних Помпеях, заявил член-корреспондент РАН Аркадий Тишков в беседе с ТАСС. Ученый подчеркнул, что подземные толчки привели к значительным изменениям береговой линии и рельефа региона.

Глубинное землетрясение, связанное со стыком плит, приведет к существенным изменениям и рельефа, и побережья (береговой линии), и даже морского дна, — пояснил академик.

По его словам, полная оценка последствий станет возможной лишь со временем, как это было с извержением Везувия в 79 году нашей эры. Тишков отметил, что нынешнее землетрясение оказало влияние на обширную территорию, включая Берингово, Охотское и Японское моря, что существенно шире, чем во времена Помпей. Он напомнил, что античная катастрофа имела локально-региональный характер, тогда как камчатские события затронули целый субрегион.

Специалист предупредил, что подобные сейсмические события могут приводить к кардинальным изменениям ландшафта, включая опускание целых участков суши под воду. Полномасштабные исследования последствий землетрясения продолжаются, что позволит точнее оценить его влияние на экосистемы Дальнего Востока.

Ранее Тишков заявил, что последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых. По его словам, также стихийное бедствие сильно отразится на экологии всего региона.