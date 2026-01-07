В Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием автобуса

Атака США на Венесуэлу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, пострадали в результате аварии с участием автобуса на Ильинском шоссе в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. Трое из пострадавших отказались от госпитализации, а один был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как уточнили в ведомстве, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Пермскому краю сообщили, что трое человек, включая пятилетнего ребенка, погибли в аварии с участием двух автомобилей на трассе Пермь — Березники. По данным ведомства, еще пять человек, в числе которых трое детей, получили ранения и были доставлены в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили о столкновении легковой машины с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в селе Пионеры на юге Сахалина. По данным ведомства, авария произошла на перегоне Пионеры — Чехов. В результате ДТП никто не пострадал.

