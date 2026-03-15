Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА

Telegraph: Стармер может отправить БПЛА на Ближний Восток после критики Трампа

Кир Стармер Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает возможность отправки тысяч беспилотников-перехватчиков на Ближний Восток, сообщает The Telegraph. Речь идет о современных БПЛА Octopus для перехвата и нейтрализации дронов, которые уже поставляются Украине.

Этот шаг может быть попыткой Стармера ответить на критику президента США Дональда Трампа. Последний публично выражал недовольство из-за недостаточной поддержки Британией действий США в конфликте с Ираном.

Ранее СМИ писали, что президент США отказался от британской помощи в операции против Ирана. Трамп в присутствии лидеров G7 прямо заявил Стармеру, что сейчас уже поздно предоставлять поддержку. Речь шла об отказе Лондона предоставлять США доступ к своим военным базам для возможных ударов по Ирану.

До этого также стало известно, что британский авианосец Prince of Wales останется под управлением НАТО и не будет направлен на Ближний Восток, несмотря на рост напряженности вокруг Ирана. Корабль выполнит задачи Альянса, включая операции на Крайнем Севере.

