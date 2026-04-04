Дочь Питта и Джоли снялась в музыкальном клипе Дочь Питта и Джоли Шайло снялась в музыкальном клипе певицы Dayoung

19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло впервые снялась в музыкальном клипе. Она появилась в нескольких кадрах видеоролика песни What is a Girl to Do южнокорейской певицы Dayoung, передает TMZ.

Девушку и ее дебют уже активно обсуждают в зарубежных соцсетях. Многие отметили, что с годами Шайло, в прошлом году поменявшая имя на Ши, стала очень похожа на мать. При этом иностранные СМИ пишут, что корейские организаторы съемок не знали, чей ребенок пришел на открытый кастинг.

Ранее выяснилось, что Анджелина Джоли испытывает серьезные проблемы со здоровьем на фоне непрекращающихся судебных разбирательств с ее бывшим супругом Питтом, из-за чего ее дети организовали круглосуточный уход за матерью. Каждый из них по очереди находится рядом с голливудской звездой, оказывая ей моральную и физическую помощь. В заботе о Джоли участвуют 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Тем временем Брэд Питт окончательно отказался от попыток восстановить отношения со своими двумя старшими приемными детьми — Паксом и Мэддоксом. Он прекратил с ними всякое общение и не планирует его возобновлять.