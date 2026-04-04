Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 20:34

Дочь Питта и Джоли снялась в музыкальном клипе

Дочь Питта и Джоли Шайло снялась в музыкальном клипе певицы Dayoung

Шайло Нувель Джоли Шайло Нувель Джоли Фото: Steve Vas via imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло впервые снялась в музыкальном клипе. Она появилась в нескольких кадрах видеоролика песни What is a Girl to Do южнокорейской певицы Dayoung, передает TMZ.

Девушку и ее дебют уже активно обсуждают в зарубежных соцсетях. Многие отметили, что с годами Шайло, в прошлом году поменявшая имя на Ши, стала очень похожа на мать. При этом иностранные СМИ пишут, что корейские организаторы съемок не знали, чей ребенок пришел на открытый кастинг.

Ранее выяснилось, что Анджелина Джоли испытывает серьезные проблемы со здоровьем на фоне непрекращающихся судебных разбирательств с ее бывшим супругом Питтом, из-за чего ее дети организовали круглосуточный уход за матерью. Каждый из них по очереди находится рядом с голливудской звездой, оказывая ей моральную и физическую помощь. В заботе о Джоли участвуют 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Тем временем Брэд Питт окончательно отказался от попыток восстановить отношения со своими двумя старшими приемными детьми — Паксом и Мэддоксом. Он прекратил с ними всякое общение и не планирует его возобновлять.

США
Анджелина Джоли
Брэд Питт
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.