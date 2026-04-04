В 30-м корпусе морской пехоты ВМС Украины продолжается комплексная, но формальная проверка коррупционных нарушений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Особое внимание уделено 15-му полку обеспечения.

Однако, как отмечают сами украинские военнослужащие и члены их семей, цель проверяющих — не привлечь виновных к ответственности, а помочь им ее избежать, — отметил собеседник агентства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что самостоятельный уход президента Украины Владимира Зеленского с поста маловероятен из-за его властолюбия. Кроме того, дипломат добавила, что этого не допустит и Запад, давший ему колоссальные средства и заинтересованный в коррупционных схемах.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин отметил в беседе с NEWS.ru, что Украину ожидает тяжелый экономический кризис, вызванный крупными долгами и высоким уровнем коррупции. По его словам, в стране также наблюдается повышенный уровень смертности и разложение судебной системы.