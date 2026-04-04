Самостоятельный уход президента Украины Владимира Зеленского с поста маловероятен из-за его властолюбия, заявила представитель МИД России Мария Захарова в подкасте «Бородин в эфире». Кроме того, дипломат добавила, что этого не допустит и Запад, давший ему колоссальные средства и заинтересованный в коррупционных схемах.

Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдет? — сказала дипломат.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский не намерен выводить украинские войска из Донбасса, поскольку заинтересован в продолжении конфликта и коррупционных схемах. По его словам, в них участвует целая группа высокопоставленных европейских чиновников, влияние которых президент не может игнорировать.

До этого глава «Другой Украины» Виктор Медведчук отметил, что в США начинают осознавать бесполезность переговоров с украинским президентом. По его словам, все неудачи на фронте действующая власть списывает на нехватку финансирования и вооружений.