Президент Украины Владимир Зеленский не намерен выводить украинские войска из Донбасса, поскольку заинтересован в продолжении конфликта и коррупционных схемах, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По словам собеседника, в них участвует целая группа высокопоставленных европейских чиновников, влияние которых Зеленский не может игнорировать.

Зеленский не готов к миру и выводу войск не потому, что ему Донбасс нужен, а потому что ему нужно продолжение конфликта. Безусловно, он опасается давления своих политических оппонентов, но не это является для него определяющим — он лишается очень большой коррупционной схемы, автором или продолжателем которой является, — считает он.

До этого помощник лидера РФ Юрий Ушаков допустил, что вывод украинских войск из Донбасса мог бы открыть перспективы для достижения перемирия между Москвой и Киевом. Он считает, что подобное решение президента Украины Владимира Зеленского позволило бы рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий.