Медведчук: в США поняли бесполезность переговоров с Зеленским

В США начинают осознавать бесполезность переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения. По его словам, все неудачи на фронте действующая власть списывает на нехватку финансирования и вооружений.

В Вашингтоне все больше начинают понимать, что разговаривать с Зеленским о мире бесполезно. Будущее Украины политическая сила кровавого клоуна видит в победе над Россией, обогащении за счет нее, а потом соединение с Европой, где Киев будет занимать роль гегемона и жандарма, — отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что сейчас работает стратегия постоянного повышения ставок, а Зеленский, войдя в раж, вновь настойчиво потребовал предоставить Украине ядерное оружие. Политик добавил, что США необходимо убрать украинский вопрос из международной повестки, так как он ограничивает маневр Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее американский лидер Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что США близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.