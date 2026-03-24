Трамп намекнул на возможное завершение украинского конфликта

США близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, выразил уверенность американский лидер Дональд Трамп. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, глава Белого дома заявил, что стороны находятся в шаге от урегулирования многолетнего конфликта. Трамп подчеркнул, что его администрация активно работает над этим вопросом, и сравнил текущую ситуацию со своим предыдущим опытом завершения вооруженных конфликтов.

Я думаю, Россия и Украина близки к этому урегулированию. Я уже давно это говорю: я закончил восемь войн. И каждая из них должна была быть сложнее этой, — сказал Трамп журналистам.

Президент США вновь обратил внимание на разницу в подходах Киева и Москвы к переговорам. Он уже выражал удивление нежеланием украинского лидера заключать сделку, отметив, что с Зеленским договариваться «гораздо сложнее», чем с Путиным. Россия, в свою очередь, неоднократно подтверждала готовность к дипломатическому решению на основе договоренностей, достигнутых президентами РФ и США на саммите на Аляске.

Ранее сообщалось, что армия России якобы находится в 14 километрах от города Запорожье. В материале Times of Ukraine говорится, что российские войска якобы уже начали весенне-летнее наступление на фронте. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.