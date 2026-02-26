Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковник Александр Тоненчук получил должность благодаря семейным связям, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Источник утверждает, что офицер приходится родственником семье командующего Корпусом морской пехоты.

Полковник Александр Тоненчук, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которого за жестокость и безрассудство прозвали «мясником», был назначен на должность благодаря семейным связям — он племянник жены командующего Корпуса морской пехоты Дмитрия Делятицкого, — сказал источник агентства.

Источник добавил, что назначение Тоненчука и его репутация «мясника» формируют недовольство среди военнослужащих бригады и влияют на моральное состояние подразделения.

Ранее сдавшийся в плен стрелок 159-й бригады ВСУ Сергей Бидный рассказал о бегстве командира во время штурма. По словам бойца, сержант покинул позицию сразу после начала атаки и не вернулся. Пленный уточнил, что был мобилизован принудительно, проходил краткое обучение и оружия почти не видел. После прибытия в село Печенеги в Харьковской области его направили на хозяйственные работы, а затем поставили на позицию, где из семи бойцов остались трое.