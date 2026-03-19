Названы 15 оставшихся пересадочных пунктов для российских туристов

Путешественники из РФ столкнулись с сокращением доступных транзитных маршрутов для полетов за границу на 30-35% после закрытия неба над Персидским заливом. Доступные на сегодня хабы не смогут компенсировать путешественникам выбывшую маршрутную сеть, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день россияне могут лететь через 15 стран, включая: Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Китай (Пекин, Шанхай), Турцию (Стамбул), Египет (Каир), Иорданию, Таиланд (Бангкок), Вьетнам (Ханой), Сербию, Алжир, Марокко, Эфиопию. Лидером является стамбульский аэропорт.

До этого появилась информация, что количество выдачи многократных шенгенских виз россиянам сократилось на 90%. Российские туристы в 50–60% случаев получают двукратные визы вместо мультивиз, чаще всего для круизов.