Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 11:02

Названы 15 оставшихся пересадочных пунктов для российских туристов

АТОР: россияне лишились 35% пересадочных рейсов из-за войны на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После закрытия воздушного пространства над Персидским заливом россияне лишились трети стыковочных маршрутов для перелетов за границу, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР). Оставшиеся хабы не способны полностью заменить утраченные маршруты, отмечают там.

Путешественники из РФ столкнулись с сокращением доступных транзитных маршрутов для полетов за границу на 30-35% после закрытия неба над Персидским заливом. Доступные на сегодня хабы не смогут компенсировать путешественникам выбывшую маршрутную сеть, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день россияне могут лететь через 15 стран, включая: Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Китай (Пекин, Шанхай), Турцию (Стамбул), Египет (Каир), Иорданию, Таиланд (Бангкок), Вьетнам (Ханой), Сербию, Алжир, Марокко, Эфиопию. Лидером является стамбульский аэропорт.

До этого появилась информация, что количество выдачи многократных шенгенских виз россиянам сократилось на 90%. Российские туристы в 50–60% случаев получают двукратные визы вместо мультивиз, чаще всего для круизов.

АТОР
туристы
общество
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил, почему в Иране провалился «ливийский сценарий»
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о «безопасных» опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.