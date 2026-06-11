«Сильная Армения» собралась на «штурм» ЦИК и Конституционного суда «Сильная Армения» будет добиваться пересмотра результатов парламентских выборов

Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна намерен добиваться пересмотра итогов парламентских выборов, прошедших в стране 7 июня, и в случае необходимости обратится в Конституционный суд, заявил член политсовета блока Нарек Карапетян во время прямого эфира в соцсетях. По его словам, после пересчета голосов на десятках участков зафиксировали значительное сокращение числа голосов в пользу правящей партии «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна.

Завтра мы обратимся в Центральную избирательную комиссию, чтобы ЦИК аннулировал результаты выборов и пересмотрел голоса «Гражданского договора». Если не получим быстрый ответ, обратимся в Конституционный суд, — объявил Карапетян.

Он добавил, что правящая сила — слабая, и даже при массовых нарушениях она смогла набрать меньше 50% голосов. Политик подчеркнул, что его блок будет добиваться пересмотра итогов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Она также отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».