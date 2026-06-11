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11 июня 2026 в 16:55

Гендиректор МХАТ им. Горького оставила пост после ареста заместителя

Булукова покинула должность гендиректора МХАТ им. Горького

Елена Булукова Елена Булукова Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
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Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТ имени Максима Горького, пишет ТАСС. Булукова занимала этот пост с 29 октября 2025 года. Она сменила Владимира Кехмана, против которого возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра.

Елена Николаевна больше не является генеральным директором МХАТ имени Горького. Она оставила пост, — сообщил источник.

В апреле Московский суд арестовал заместителя гендиректора МХАТа им. Горького Артура Гезерова. Его подозревают в растрате. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Также появилась информация, что директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте может занять пост генерального директора МХАТ имени Горького.

До этого член совета директоров Банка России Михаил Мамута стал заместителем главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Прежде он возглавлял службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Как рассказали в ЦБ, ее работу в структуре регулятора реорганизуют и создадут два новых подразделения.

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