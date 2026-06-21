Актриса МХАТа рассказала о переменах после назначения Безрукова худруком Актриса Линдт рассказала о положительных переменах после назначения Безрукова

После назначения Сергея Безрукова на пост художественного руководителя во МХАТе имени Горького наблюдаются положительные перемены, рассказала NEWS.ru актриса Ирина Линдт. По ее словам, Безруков, который возглавляет еще и Губернский театр, решил объединить две труппы.

Пока рано говорить о масштабных переменах, потому что во МХАТе идет ремонт на сцене. Сейчас мы играем в концертном зале «Космос» и гастролируем. Также наши актеры задействованы в репертуаре Губернского театра. Идет плавная интеграция, слияние двух коллективов. Новый сезон покажет, что будет дальше, — отметила Линдт.

Она добавила, что МХАТовская труппа положительно отреагировала на назначение Безрукова, которого считают профессионалом высокого уровня. Никто из актеров не сомневается, что он выведет театр на новый уровень, заверила Линдт.

Сергей Витальевич — компетентный человек, который знает всю актерскую кухню. Он — мощное медийное лицо. Мне кажется, руководитель театра должен быть именно таким, — резюмировала артистка.

Министр культуры Ольга Любимова объявила о назначении Безрукова художественным руководителем МХАТа имени Горького в марте 2026 года. Сам народный артист России назвал новую должность большой ответственностью.