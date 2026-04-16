Замгендиректора МХАТа арестовали по делу о растрате Суд Москвы арестовал замгендиректора МХАТа Гезерова по подозрению в растрате

Московский суд арестовал заместителя гендиректора МХАТа им. Горького Артура Гезерова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Его подозревают в растрате. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года, — отметили в пресс-службе.

