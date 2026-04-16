Замгендиректора МХАТа арестовали по делу о растрате

Суд Москвы арестовал замгендиректора МХАТа Гезерова по подозрению в растрате

Московский суд арестовал заместителя гендиректора МХАТа им. Горького Артура Гезерова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Его подозревают в растрате. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года, — отметили в пресс-службе.

Ранее главу Западно-Сибирской железной дороги задержали по делу о взятках на 50 млн рублей. По информации правоохранителей, он получал деньги за покровительство коммерческим фирмам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора компании «Завод Исеть» Малика Гайсина приговорили к 14 годам колонии общего режима. Его признали виновным в растрате более 385 млн рублей. Гайсина задержали в марте 2023 года. Сперва ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и отправили под домашний арест.

