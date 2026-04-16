Экс-депутату Госдумы Гайсину вынесли приговор по делу о растрате Экс-депутата Госдумы Гайсина приговорили к 14 годам колонии общего режима

Экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора компании «Завод Исеть» Малика Гайсина приговорили к 14 годам колонии общего режима, сообщил ТАСС. Его признали виновным в растрате более 385 млн рублей. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии общего режима, — постановил судья.

Гайсина задержали в марте 2023 года. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201 УК РФ) и отправили под домашний арест. Позже дело дополнили статьей о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2016–2018 годах Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». Ущерб «Заводу Исеть» оценили в 333 млн рублей. Одним из заявителей выступил акционер предприятия — АО «РТ-Проектные технологии», подконтрольное «Ростеху». Предприниматель вину не признал.

В сентябре 2024 года суд в Екатеринбурге повторно рассмотрел дело о заводе электрических соединителей «Исеть» и вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций предприятия в пользу государства. Сторона обвинения настаивала, что депутат нарушил Конституцию РФ, согласно которой депутаты не могут заниматься бизнесом.