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11 июня 2026 в 16:37

Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану

Трамп: США потратили $250 млн на боеприпасы при ночном ударе по Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Harrison Koeppel
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США в ходе последней волны ударов по Ирану израсходовали боеприпасов на общую сумму $250 млн (более 17,9 млрд рублей), заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его мнению, Вашингтон все еще наносит недостаточно сильные удары по Тегерану.

Прошлой ночью мы скинули на них бомб общей стоимостью $250 млн. Понимаете, вся эта ситуация просто безумна, — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана уже не осталось никакой защиты. Президент США также уверен, что все, что есть у Исламской Республики, — это так называемые фейковые новости. В качестве примеров он упомянул такие издания, как The New York Times, CNN, NBC и The Wall Street Journal.

Ранее Трамп заявил, что американские вооруженные силы намерены предпринять попытку установить полный контроль над стратегическим иранским островом Харк и ключевыми нефтяными объектами республики. Он написал, что операцию могут провести так же, как и в Венесуэле, что дало «блестящие результаты и для нее, и для США».

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