Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране Трамп заявил, что не хочет наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана, но возможность осуществить ее у американских сил есть. В эфире телеканала Fox News он допустил ввод небольшой группы солдат, которая способна захватить всю страну.

Мы могли бы взять солдат. Я не хочу проводить наземную операцию. Но если бы захотел, мы могли бы ввести небольшую группу солдат и захватить все, — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что американские вооруженные силы намерены предпринять попытку установить полный контроль над стратегическим иранским островом Харк и ключевыми нефтяными объектами Исламской Республики. По его словам, операцию могут провести так же, как и в Венесуэле, и что дало «блестящие результаты и для нее, и для США».

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США ждет экономический кризис из-за войны в Иране. Он уточнил, что администрация главы Белого дома вынуждена использовать эскалационную риторику, чтобы «сохранить лицо» после того, как Тегеран сбил военный вертолет Apache.