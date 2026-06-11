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11 июня 2026 в 16:31

Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке

Администрация и 13 домов пострадали при ударе «Градом» по Белой Березке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины использовали РСЗО «Град» в Белой Березке, где повреждения получили 10 многоквартирных домов и три частных домовладения, а также здание администрации, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. По предварительной информации, никто не пострадал.

Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град». По предварительным данным, повреждено 10 многоквартирных домов и три частных, здание администрации, осмотр будет продолжен. Никто из жителей не пострадал, — написал Ковальчук.

Ранее бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев призвал нанести удары по предприятиям, производящим дроны для ВСУ. Заявление прозвучало после атаки на Крым, где практически полностью выгорело полотно «Оборона Севастополя».

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Брянская область
ВСУ
Егор Ковальчук
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