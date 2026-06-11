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11 июня 2026 в 16:45

Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Налоговая служба имеет множество способов узнать о сдаче квартиры в аренду и неуплате налогов, сообщают «Финансы Mail». У ФНС есть возможность отслеживать переводы денежных средств от потенциальных арендодателей.

Сообщается, что наличие нескольких квартир у человека может служить сигналом о предполагаемой деятельности по сдаче объектов недвижимости в аренду. Также участковые инспекторы, управляющие компании, соседи, бывшие арендаторы и родственники арендодателя могут сообщить ФНС о сдаче жилья в аренду.

Если владелец квартиры не платит налоги, ему придется не только погасить задолженность по НДФЛ, но и уплатить штрафы с пенями. А в случае неуплаты налога на сумму свыше 2,7 млн рублей за три года возможно привлечение к уголовной ответственности.

Ранее аналитик Игорь Додонов рассказал, что россияне, которые могли забыть о своих старых банковских вкладах, могут проверить «спящие» счета через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Если такой вклад найдется, владелец сможет закрыть счет и получить деньги наличными, предъявив паспорт в отделении банка, уточнил он.

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