Цены на газ в Европе обновили многолетний рекорд Цена газа в Европе превысила $850 за тысячу кубометров впервые с 2022 года

Европейские цены на газ 19 марта взлетели до максимума с декабря 2022 года, превысив $850 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельский фьючерс на нидерландском хабе TTF вырос до $854 — рост с начала дня составил более 30%.

Резкое подорожание произошло на фоне ударов Ирана по газовой инфраструктуре в странах Персидского залива. Под атаку попали ключевые объекты в регионе, что вызвало опасения перебоев с поставками. По данным трейдеров, рынок отреагировал мгновенно и котировки обновили многолетние максимумы.

Ранее экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не готов к преодолению таких кризисов, как война на Ближнем Востоке. По его словам, союз был создан для решения внутриевропейских проблем.

До этого китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.