Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 11:15

Авторы каналов в МАХ получили возможность зарабатывать

Авторы каналов в МАХ могут верифицировать свои сообщества для размещения рекламы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Создатели каналов в мессенджере МАХ получили возможность верифицировать свои сообщества для размещения рекламы и последующего заработка, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Там пояснили, что для этого потребуется подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора.

Блогеры, чья аудитория в нацмессенджере насчитывает 10 тыс. подписчиков, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+. Специальный знак повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты на свою деятельность. Для этого необходимо подать заявку на регистрацию сообщества в реестре РКН на «Госуслугах»; перейти в чат-бот «Метка А+»; нажать на кнопку «Начать»; выбрать канал; ввести номер заявки и следовать инструкциям. Отметка появится в профиле сообщества после подтверждения со стороны Роскомнадзора, — рассказали в пресс-службе МАХ.

Ранее стало известно, что пользователи публичных каналов мессенджера МАХ смогут разрабатывать собственные стикеры. В тестировании нововведения участвуют знаменитости шоу-бизнеса и популярные блогеры.

мессенджеры
приложения
MAX
деньги
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.