Авторы каналов в МАХ получили возможность зарабатывать

Создатели каналов в мессенджере МАХ получили возможность верифицировать свои сообщества для размещения рекламы и последующего заработка, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Там пояснили, что для этого потребуется подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора.

Блогеры, чья аудитория в нацмессенджере насчитывает 10 тыс. подписчиков, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+. Специальный знак повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты на свою деятельность. Для этого необходимо подать заявку на регистрацию сообщества в реестре РКН на «Госуслугах»; перейти в чат-бот «Метка А+»; нажать на кнопку «Начать»; выбрать канал; ввести номер заявки и следовать инструкциям. Отметка появится в профиле сообщества после подтверждения со стороны Роскомнадзора, — рассказали в пресс-службе МАХ.

Ранее стало известно, что пользователи публичных каналов мессенджера МАХ смогут разрабатывать собственные стикеры. В тестировании нововведения участвуют знаменитости шоу-бизнеса и популярные блогеры.