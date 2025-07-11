Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 12:02

Раскрыто, кто погиб вместе с замглавкома ВМФ под Курском

Полковник Ильин погиб вместе с замглавкома ВМФ Гудковым под Курском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Атака украинской армии 2 июля под Курском унесла жизнь полковника 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, сообщили представители администрации Урмарского муниципального округа в Telegram-канале. Он погиб вместе с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилом Гудковым.

Согласно имеющейся информации, Ильин был уроженцем Чувашии. Его похороны состоялись 10 июля. В окружном руководстве подчеркнули, что полковник отличался исключительным мужеством и героизмом при выполнении воинского долга.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о смерти заместителя главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майора Михаила Гудкова в Курской области. Он отметил, что военнослужащий не прекратил личные выезды на позиции морпехов даже после того, как получил это назначение.

Позже российский лидер Владимир Путин во время выступления на форуме «Все для Победы!» пообещал оказать семье погибшего генерал-майора всю необходимую поддержку. Также он отметил, что помощь будет предоставлена и боевым товарищам Гудкова.

Курск
атаки ВСУ
МВФ
морская пехота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле определили роль Арктики в глобальном поле
«Это бизнес»: Песков о решении США продавать оружие НАТО
Песков раскритиковал Мерца за стремление к конфронтации с Россией
Песков разнес европейских политиков за «коверкание исторической памяти»
В Кремле ожидают нового заявления Трампа в понедельник
Мужчина стал одноногим после домашнего педикюра с солью
Офтальмолог предупредила, какие проблемы со зрением грозят в жару
Раскрыты тайные планы Финляндии заминировать всю границу с Россией
Изнывающим от жары москвичам сообщили приятную новость
Стало известно о решении суда по громкому делу «Южуралзолото»
«Это вызов ролевой модели»: в БРИКС оценили женские стартапы в науке
Слушания по иску к Чубайсу закрыли от публики
Рабочие из Вьетнами попались на разводе собак для гастрономической традиции
ИБ-эксперт дал советы, как действовать в случае утечки личных данных
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Залужный предложил усилить ВСУ устаревшими ракетами
Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта под Сумами
«Родиться тоже дорого»: адмирал встал на защиту единственного авианосца РФ
Терапевт рассказал, как не потерять спокойный сон в жаркую погоду
«Опять новую фигню выпустила»: сын Собчак раскритиковал мать за контент
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Наступление ВС РФ на Днепр 10 июля: трусливое бегство, события у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 10 июля: трусливое бегство, события у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.