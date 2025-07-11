Раскрыто, кто погиб вместе с замглавкома ВМФ под Курском

Раскрыто, кто погиб вместе с замглавкома ВМФ под Курском Полковник Ильин погиб вместе с замглавкома ВМФ Гудковым под Курском

Атака украинской армии 2 июля под Курском унесла жизнь полковника 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина, сообщили представители администрации Урмарского муниципального округа в Telegram-канале. Он погиб вместе с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилом Гудковым.

Согласно имеющейся информации, Ильин был уроженцем Чувашии. Его похороны состоялись 10 июля. В окружном руководстве подчеркнули, что полковник отличался исключительным мужеством и героизмом при выполнении воинского долга.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о смерти заместителя главнокомандующего ВМФ РФ генерал-майора Михаила Гудкова в Курской области. Он отметил, что военнослужащий не прекратил личные выезды на позиции морпехов даже после того, как получил это назначение.

Позже российский лидер Владимир Путин во время выступления на форуме «Все для Победы!» пообещал оказать семье погибшего генерал-майора всю необходимую поддержку. Также он отметил, что помощь будет предоставлена и боевым товарищам Гудкова.