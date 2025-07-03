Губернатор Приморья сообщил о гибели замглавнокомандующего ВМФ Кожемяко: в Курской области погиб замглавнокомандующего ВМФ России Гудков

В Курской области погиб гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады Михаил Гудков, сообщил в Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Гудкова.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, став заместителем главкома ВМФ, Гудков не перестал лично выезжать на позиции морпехов. Также сообщается, что вместе с командиром погиб его верный товарищ Нариман Шихалиев.

Ранее президент России Владимир Путин дал обещание присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко с позывным Хирург. Он пал в боях с ВСУ на правом побережье Днепра летом 2022 года. Известно, что под его командованием находились два танка. Также военнослужащий осуществлял управление БПЛА и производил корректировку артиллерийского огня.