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06 июля 2025 в 16:39

Путин пообещал поддержку семье погибшего генерала Гудкова

Михаил Гудков Михаил Гудков Фото: МО РФ

Государство окажет всестороннюю поддержку семье погибшего заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Всё для Победы!». Российский лидер также уточнил о помощи боевым товарищам офицера, передает пресс-служба Кремля.

Сделаем всё, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин объявил минуту молчания в память о Гудкове и всех погибших военнослужащих, сражавшихся за Родину в ходе СВО. Путин особо отметил героизм заместителя главкома ВМФ, добровольно вернувшегося на передовую. По его словам, Гудков погиб как герой, выполняя свой долг перед страной.

До этого чиновники Приморского края из отряда «Тигр» отказались покидать зону СВО после гибели своего командира — вице-губернатора Сергея Ефремова, который погиб в Курской области, предположительно, подорвавшись на мине или от удара дрона. Замполпреда президента в ДФО Михаил Каган взял на себя командование подразделением, несмотря на скорое окончание контракта. По его словам, за полтора месяца ожидания нового командира отряд не понес потерь.

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