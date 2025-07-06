Путин почтил минутой молчания погибшего в Курской области генерала

Президент Российской Федерации Владимир Путин почтил память генерала Михаила Гудкова, а также все павших на СВО военных ВС России минутой молчания, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства в ходе форума «Всё для Победы!» отметил, что погибшие бойцы сражались за Родину.

Прошу почтить память Михаила Гудкова и его боевых товарищей, всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания, — сказал глава государства.

Ранее президент России подписал указ о посмертном награждении генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов. В октябре 2023 года Гудков уже был удостоен звания Героя России.

Генерал погиб в Курской области в ходе боевых действий. Об этом впервые сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Руководитель выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего. Министерство обороны России позже подтвердило смерть Гудкова, сообщив, что он скончался 2 июля в приграничье Курской области.