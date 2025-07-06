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06 июля 2025 в 09:52

Российский генерал-майор дважды получил звезду Героя

Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова второй звездой Героя

Стихийный мемориал в память о погибшем заместителе главкома ВМФ РФ Михаиле Гудкове Стихийный мемориал в память о погибшем заместителе главкома ВМФ РФ Михаиле Гудкове Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда», соответствующий документ представлен на официальном портале публикования правовых актов. Гудков погиб в Курской области. Он был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя РФ генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда» (посмертно), — следует из указа.

О гибели Гудкова впервые объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора. В Минобороны России подтвердили эту информацию, отметив, что Гудков погиб 2 июля в курском приграничье.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заверил, что власти региона увековечат память Гудкова. Он подчеркнул, что офицер жил и умер как настоящий герой.

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