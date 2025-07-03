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03 июля 2025 в 13:44

В Минобороны раскрыли детали гибели завглавкома ВМФ РФ

Минобороны РФ: завглавкома ВМФ погиб 2 июля в курском приграничье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заместитель главкома ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны. По данным ведомства, это произошло в курском приграничье.

Во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб <…> Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич, — подтвердили в министерстве.

Ранее о гибели Гудкова информировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора.

Также сообщалось, что офицер курировал подразделения морской пехоты и вел работу по их преобразованию. Согласно имеющейся информации, в рамках этой реформы Гудков планировал преобразовать существующие бригады морской пехоты в более крупные дивизионные структуры с существенным усилением их боевого потенциала. Особое внимание уделялось оснащению формирований тяжелым вооружением и авиационной поддержкой.

До этого президент России Владимир Путин дал обещание присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко с позывным Хирург. Он пал в боях с ВСУ на правом побережье Днепра летом 2022 года.

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