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03 июля 2025 в 13:18

Появились подробности о погибшем под Курском офицере ВМФ

Погибший под Курском замглавкома ВМФ Гудков занимался реформой морской пехоты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады Михаил Гудков, погибший в ходе боев в Курской области, должен был участвовать в реформе сил морской пехоты, сообщает «АиФ Приморье». По данным издания, офицер курировал подразделения морской пехоты и вел работу по их преобразованию.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Согласно имеющейся информации, в рамках этой реформы Гудков планировал преобразовать существующие бригады морской пехоты в более крупные дивизионные структуры с существенным усилением их боевого потенциала. Особое внимание уделялось оснащению формирований тяжелым вооружением и авиационной поддержкой, что должно было значительно повысить их ударную мощь и оперативные возможности.

О гибели Гудкова ранее сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Гудкова.

До этого президент России Владимир Путин дал обещание присвоить посмертно звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко с позывным Хирург. Он пал в боях с ВСУ на правом побережье Днепра летом 2022 года. Известно, что под его командованием находились два танка. Также военнослужащий осуществлял управление БПЛА и производил корректировку артиллерийского огня.

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