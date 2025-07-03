Хинштейн пообещал увековечить память погибшего Гудкова

Власти Курской области увековечат память гвардии генерал-майора, заместителя главнокомандующего ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады Михаила Гудкова, погибшего в ходе боев в одном из приграничных районов, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что офицер жил и умер как настоящий герой.

Он был героем и погиб как герой. Как замглавкома он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих. Обязательно увековечим память Гудкова на курской земле, за которую он отдал жизнь, — написал Хинштейн.

Ранее о гибели Гудкова информировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерал-майора. В Минобороны РФ подтвердили эту информацию, отметив, что Гудков погиб 2 июля в курском приграничье.

Офицер курировал подразделения морской пехоты и вел работу по их преобразованию. Согласно имеющейся информации, в рамках этой реформы Гудков планировал преобразовать существующие бригады морской пехоты в более крупные дивизионные структуры с существенным усилением их боевого потенциала. Особое внимание уделялось оснащению формирований тяжелым вооружением и авиационной поддержкой.