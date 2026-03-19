Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 11:16

«Чужие на этом празднике»: Миронов о повышении цен на бензин в России

Миронов призвал остановить повышение цен на бензин в России

Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В РФ сложилась благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура для заморозки или снижения цен на автомобильное топливо, заявил NEWS.ru руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий отметил, что текущая ситуация на рынке выгодна экспортерам и бюджету, но не простым автовладельцам. По его словам, дефицит топлива в настоящий момент не наблюдается.

За месяц экспортная цена на нефть РФ выросла почти вдвое. Бюджету выгода, нефтяникам выгода. У экспортеров вообще праздник: с 1 февраля сняты все ограничения по вывозу, война с Ираном подняла мировые цены, да еще США частично сняли санкции. А что же автовладельцы, перевозчики, другой бизнес? Мы все чужие на этом празднике. В Москве литр АИ-95 местами уже стоит больше 71 рубля, и подорожание неминуемо доберется до регионов. Дефицита нет, прибыли крупнейших компаний растут. Пусть правительство наконец использует свой замечательный механизм, чтобы заморозить, а еще лучше снизить стоимость топлива для внутреннего потребителя на период высоких мировых цен, который явно не завтра закончится, — отметил Миронов.

Ранее сообщалось, что покупатели из разных стран мира выстраиваются в очередь за российскими энергоносителями после ослабления санкций США. По словам американских журналистов, правительство Таиланда уже заявило о готовности к переговорам по поводу закупки топлива, Япония также рассматривает такую возможность.

Россия
топливо
цены
Сергей Миронов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.