«Чужие на этом празднике»: Миронов о повышении цен на бензин в России Миронов призвал остановить повышение цен на бензин в России

В РФ сложилась благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура для заморозки или снижения цен на автомобильное топливо, заявил NEWS.ru руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий отметил, что текущая ситуация на рынке выгодна экспортерам и бюджету, но не простым автовладельцам. По его словам, дефицит топлива в настоящий момент не наблюдается.

За месяц экспортная цена на нефть РФ выросла почти вдвое. Бюджету выгода, нефтяникам выгода. У экспортеров вообще праздник: с 1 февраля сняты все ограничения по вывозу, война с Ираном подняла мировые цены, да еще США частично сняли санкции. А что же автовладельцы, перевозчики, другой бизнес? Мы все чужие на этом празднике. В Москве литр АИ-95 местами уже стоит больше 71 рубля, и подорожание неминуемо доберется до регионов. Дефицита нет, прибыли крупнейших компаний растут. Пусть правительство наконец использует свой замечательный механизм, чтобы заморозить, а еще лучше снизить стоимость топлива для внутреннего потребителя на период высоких мировых цен, который явно не завтра закончится, — отметил Миронов.

Ранее сообщалось, что покупатели из разных стран мира выстраиваются в очередь за российскими энергоносителями после ослабления санкций США. По словам американских журналистов, правительство Таиланда уже заявило о готовности к переговорам по поводу закупки топлива, Япония также рассматривает такую возможность.