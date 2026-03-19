Стало известно, какую тему ЕС отказался обсуждать на саммите из-за Киева Politico: ЕС не включил в декларацию саммита пункт о ремонте «Дружбы»

Лидеры Евросоюза на саммите 19–20 марта в ходе подготовки итоговой декларации обсуждали возможность включить в нее пункт о ремонте нефтепровода «Дружба», пишет газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. Такой шаг фактически заставил бы Брюссель давить на Киев, однако идея была признана несвоевременной, сказано в материале.

Ранее издание Financial Times сообщало, что главной темой встречи глав государств и правительств Евросоюза станет кризис вокруг Ирана, а не экономические проблемы сообщества, как планировалось изначально. По данным газеты, повестка мероприятия была экстренно изменена.

До этого Politico сообщало, что саммит грозит обернуться катастрофой для Киева. По данным источников, судьба €90 млрд (8 трлн рублей), необходимых Украине для продолжения конфликта, зависит от позиции Венгрии. В свою очередь страна блокирует кредит в ответ на остановку транзита нефти по «Дружбе».

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что саммит обречен на провал. По его словам, лидеры стран ЕС не предложат никаких конкретных решений, а ситуация вокруг передачи Киеву €90 млрд лишь продолжит накаляться.