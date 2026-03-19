19 марта 2026 в 12:29

ВСУ потеряли более тысячи бойцов в зоне СВО всего за сутки

Минобороны России: ВСУ более 1185 человек в зоне СВО за сутки

Военнослужащие ВСУ
Потери подразделений Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции превысили 1185 военнослужащих, следует из данных Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили раскладку потерь противника по шести направлениям.

Как отметили в Минобороны, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская сторона потеряла до 155 человек, а в полосе действий группировки «Запад» — до 160 военных.

Наибольший урон, по данным министерства, был нанесен противнику в зоне ответственности группировки «Центр», где ВСУ лишились до 345 человек. В свою очередь, группировка «Южная» отчиталась о ликвидации более 185 украинских военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» потери противника составили до 285 человек, а в зоне группировки «Днепр» — свыше 55 военных.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни для кого не секрет, что президент Украины Владимир Зеленский врет о численности потерь ВСУ в ходе конфликта с Россией. По ее словам, Киев сознательно занижает численность погибших и тяжело раненых солдат.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования самокатов
Ситуация в Дубае 19 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илия II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине попало на видео
Стало известно, кто занял пост убитого Лариджани
При строительстве моста в Бурятии «исчезли» 71 млн рублей
Появились подробности о жестоком убийстве подростка из Петербурга
В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

