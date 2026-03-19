ВСУ потеряли более тысячи бойцов в зоне СВО всего за сутки Минобороны России: ВСУ более 1185 человек в зоне СВО за сутки

Потери подразделений Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции превысили 1185 военнослужащих, следует из данных Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили раскладку потерь противника по шести направлениям.

Как отметили в Минобороны, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская сторона потеряла до 155 человек, а в полосе действий группировки «Запад» — до 160 военных.

Наибольший урон, по данным министерства, был нанесен противнику в зоне ответственности группировки «Центр», где ВСУ лишились до 345 человек. В свою очередь, группировка «Южная» отчиталась о ликвидации более 185 украинских военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Восток» потери противника составили до 285 человек, а в зоне группировки «Днепр» — свыше 55 военных.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни для кого не секрет, что президент Украины Владимир Зеленский врет о численности потерь ВСУ в ходе конфликта с Россией. По ее словам, Киев сознательно занижает численность погибших и тяжело раненых солдат.