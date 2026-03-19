Более 350 «птичек» ВСУ сгорели в российском небе Минобороны России сообщило об уничтожении 356 дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 356 беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что были перехвачены также шесть управляемых авиационных бомб.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России По данным ведомства, 40 БПЛА и 35 БПЛА сбили над территориями Краснодарского края и Республики Крым.

Утром 18 марта пресс-служба российского Министерства обороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и шесть — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.