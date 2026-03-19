19 марта 2026 в 12:21

Более 350 «птичек» ВСУ сгорели в российском небе

Минобороны России сообщило об уничтожении 356 дронов ВСУ за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 356 беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что были перехвачены также шесть управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России По данным ведомства, 40 БПЛА и 35 БПЛА сбили над территориями Краснодарского края и Республики Крым.

Утром 18 марта пресс-служба российского Министерства обороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и шесть — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

Россия
Минобороны РФ
ВСУ
беспилотники
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

