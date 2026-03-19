Ветераны СВО могут получить бесплатную реабилитацию Минтруд: более 22 тыс. участников СВО отправятся на реабилитацию до 2026 года

Участники СВО, завершившие военную службу, имеют право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России, сообщил Минтруд в МАX. В 2026 году восстановление там пройдут свыше 22 тыс. человек.

Ветераны боевых действий, которые принимали участие в специальной военной операции и завершили военную службу, имеют право на бесплатную медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах СФР, — говорится в сообщении.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в России предусмотрели возможность получения льготного статуса для многодетных семей, члены которых зарегистрированы в разных субъектах России. По его словам, сегодня такая возможность имеется уже в 79 регионах.

Тем временем председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что правительство должно компенсировать молодым семьям нехватку мест в детских садах. По его словам, они должны получать ежемесячное пособие. Такие компенсации помогли бы семьям оплачивать услуги частного детского сада или няни.