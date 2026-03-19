Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 12:29

Ветераны СВО могут получить бесплатную реабилитацию

Минтруд: более 22 тыс. участников СВО отправятся на реабилитацию до 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Участники СВО, завершившие военную службу, имеют право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России, сообщил Минтруд в МАX. В 2026 году восстановление там пройдут свыше 22 тыс. человек.

Ветераны боевых действий, которые принимали участие в специальной военной операции и завершили военную службу, имеют право на бесплатную медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах СФР, — говорится в сообщении.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в России предусмотрели возможность получения льготного статуса для многодетных семей, члены которых зарегистрированы в разных субъектах России. По его словам, сегодня такая возможность имеется уже в 79 регионах.

Тем временем председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что правительство должно компенсировать молодым семьям нехватку мест в детских садах. По его словам, они должны получать ежемесячное пособие. Такие компенсации помогли бы семьям оплачивать услуги частного детского сада или няни.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования самокатов
Ситуация в Дубае 19 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илия II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине попало на видео
Стало известно, кто занял пост убитого Лариджани
При строительстве моста в Бурятии «исчезли» 71 млн рублей
Появились подробности о жестоком убийстве подростка из Петербурга
В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.